Еще одна спортивная федерация сняла запрет на флаг и гимн России

Внеочередная генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) ратифицировала правила, разрешающие российским спортсменам выступать на соревнованиях под национальным флагом и с гимном.
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