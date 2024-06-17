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Прошлое должно умереть

Прошлое должно умереть

Виктор Анисимов Многим не понравится, но тем не менее факт. Прошлое должно умереть ради того чтобы у нашей страны, у нашего народа было будущее.

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Комментарии
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GK
Gennadiy Kozyrev
Статья по теме: СССР – империя наоборот: http://kozyrev-gi.ru/pages/sssr-imperija-naoborot-patriotizm-i-natsiona/
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49 мин.
лл
лина любимцева
НЕЛЬЗЯ всех от себя разгонять. Нужно продумать действия, при которых и особо не подмазывать, полностью беря их на содержание, как это делалось прежде, и держать всех в узде. КАК это  делают США... .......УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ и ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ, как завещал великий ЛЕНИН!!   А дурное дело не хитрое.
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33 мин.
Nikolay Zakharov
Автор,буду краток: кто не помнит прошлого, у того нет будущего,это философское изречение не моя выдумка.
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8 мин.

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