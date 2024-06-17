Прошлое должно умереть

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лина любимцева

НЕЛЬЗЯ всех от себя разгонять. Нужно продумать действия, при которых и особо не подмазывать, полностью беря их на содержание, как это делалось прежде, и держать всех в узде. КАК это делают США... .......УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ и ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ, как завещал великий ЛЕНИН!! А дурное дело не хитрое.