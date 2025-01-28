Грузовик упал в яму при провале асфальта на перекрестке в Японии

В японском городе Ясио на перекрестке провалился асфальт, в большую яму упал грузовик, пишет NHK."Около 09:40 утра 28 января поступило сообщение о том, что дорога обрушилась и в яму упал грузовик возле перекрестка "Тюо 1-тёмэ" в городе Ясио, префектура Сайтама", – говорится в публикации.