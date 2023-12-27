С короткой стрижкой и огромным кулоном: стильная Заворотнюк вышла на прогулку с дочерью Анной

Брак с Дмитрием Стрюковым стал серьезным испытанием в жизни «моей прекрасной няни» . Актриса Анастасия Заворотнюк пережила многое в союзе с мужчиной, но обо всех тяготах решилась рассказать уже после нездоровых отношений, считая, что скрывать ужасы обращения Стрюкова к жене больше невозможно.
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