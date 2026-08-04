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Планы ЕС на территорию Украины и невозможность включения в союз. Заявления СВР

Планы ЕС на территорию Украины и невозможность включения в союз. Заявления СВР

Alexandros Michailidis/Shutterstock/FOTODOM Европейские лидеры опасаются, что евроинтеграция Киева принесет слишком большие экономические и политические риски для "единой Европы", говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки Украинская территория нужна Киеву и Брюсселю для испытаний передовых систем вооружений и отработки новых концепций ведения войны.

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