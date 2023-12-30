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Чемпионат Греции. «Промитеас» против ПАОКа, «Ларвион» сыграет с АЕКом и другие матчи

«Промитеас» примет ПАОК, «Ларвион» дома сыграет с АЕКом. Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Кардицас – Аполлон Патрас Дата проведения 30 декабря, 18.

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