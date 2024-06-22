83 года назад жизнь почти 200 млн советских людей разделилась на «до и после» – началась Великая Отечественная война.
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83 года назад жизнь почти 200 млн советских людей разделилась на «до и после» – началась Великая Отечественная война.