Hi-yo, Silver! Back in the 1950s, the stunning success of one long-running Western show helped put ABC - then a much smaller network - on the map.
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