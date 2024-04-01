Руководство «Фенербахче» обсудило с игроками возможную смену лиги. Тренер команды Картал заявил об «украденном» чемпионстве во время его работы в клубе

После игры 30-го тура турецкой Суперлиги 17 марта, в которой «Фенербахче» одержал выездную победу со счетом 3:2, фанаты «Трабзонспора» выбежали на газон и атаковали игроков команды гостей, праздновавших в центре поля.
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