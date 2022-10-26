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Запад попытался расширить компетенцию секретариата ООН — Небензя

Запад попытался расширить компетенцию секретариата ООН — Небензя

Попытка поручить секретариату ООН проверку заявлений об иранских беспилотниках на Украине является попыткой искусственно расширить компетенции этого органа, заявил постоянный представитель России Василий Небензя 27 октября на заседании Совбеза ООН.

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