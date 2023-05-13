Более 50 домов снесут в Советском районе

Проект нового ЖК представили на заседании Архитектурного совета Нижегородской области. Его планируется реализовать в Советском районе Нижнего Новгорода в границах улиц Панина, Полтавской, Республиканской, Ижорской, Одоевского и Высоковского проезда.
Проект нового ЖК представили на заседании Архитектурного совета Нижегородской области. Его планируется реализовать в Советском районе Нижнего Новгорода в границах улиц Панина, Полтавской, Республиканской, Ижорской, Одоевского и Высоковского проезда.
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