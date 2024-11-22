Психолог Роднова: баня благоприятно воздействует на психику и иммунную систему

Баня – это не просто про "помыться" или весело провести время с друзьями. Баня – это мощная психотерапевтическая практика, оказывающая глубокое воздействие на физическое и эмоциональное состояние человека, заявила "Газете.
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