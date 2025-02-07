Как пользоваться мобильной связью за границей по домашним тарифам

Я случайно наткнулся на грандиозный лайфхак, позволяющий, находясь за границей, пользоваться звонками и СМС по домашним тарифам без каких-либо приложений с помощью технологии VoWiFi, при этом полностью исключается риск того, что звонки или СМС будут учтены оператором по тарифам роуминга.