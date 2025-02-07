Алексей Надёжин
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Алексей Надёжин

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Свежие комментарии

  • Геннадий
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Как пользоваться мобильной связью за границей по домашним тарифам

Как пользоваться мобильной связью за границей по домашним тарифам

Я случайно наткнулся на грандиозный лайфхак, позволяющий, находясь за границей, пользоваться звонками и СМС по домашним тарифам без каких-либо приложений с помощью технологии VoWiFi, при этом полностью исключается риск того, что звонки или СМС будут учтены оператором по тарифам роуминга.

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