Утвержден состав Совета по присуждению премий Правительства РФ в области качества

Заместитель председателя Правительства РФ — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров подписал приказ об утверждении Совета по присуждению премий Правительства РФ в области качества, сообщается на официальном сайте Минкультуры России.
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