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Помощник президента США Салливан считает, что ЕС не сможет быстро избавиться от газа из РФ

Помощник президента США Салливан считает, что ЕС не сможет быстро избавиться от газа из РФ

Страны Европы не смогут быстро избавиться от зависимости от российских энергоносителей. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе аудиобрифинга по пути в Саудовскую Аравию, сообщает РИА "Новости".

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