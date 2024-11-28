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Царьград

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"Что же вы от нас убегаете?": Артемий Лебедев спутал полицейских с мошенниками и попал в неприятную историю

"Что же вы от нас убегаете?": Артемий Лебедев спутал полицейских с мошенниками и попал в неприятную историю

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, как принял сотрудника полиции за телефонного мошенника.Блогер Артемий Лебедев рассказал в соцсети историю, как принял сотрудника полиции за мошенника.

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