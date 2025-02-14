Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Полковник Трухан: Гамбург нам не нужен – можно сносить

Полковник Трухан: Гамбург нам не нужен – можно сносить

Политнавигатор США не нужно прямое столкновение Европы и России, поскольку Европа к этому не готова – европейский театр военных действий похож на Украину и требует общевойсковых армий, а у ЕС экспедиционные силы.

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Комментарии
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Eduard
Всё не навоюются!
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18 час.
Eduard
А я вспоиинаю,как на Польшу упала ракета с Украины ,тогда ещё быстрее в Польше решили,что ничегоюне случилось,а люди вообще не родились.Такие вот &quot;союзники&quot;!
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18 час.
S
Sobering
Трухан лучше бы образовался. МОЖЕТ И НЕ ЛЯПАЛ БЫ ЕРУНДУ.
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16 час.
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