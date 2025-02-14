Политнавигатор США не нужно прямое столкновение Европы и России, поскольку Европа к этому не готова – европейский театр военных действий похож на Украину и требует общевойсковых армий, а у ЕС экспедиционные силы.
Полковник Трухан: Гамбург нам не нужен – можно сносить
Комментарии
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Eduard
Всё не навоюются!
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18 час.
Eduard
А я вспоиинаю,как на Польшу упала ракета с Украины ,тогда ещё быстрее в Польше решили,что ничегоюне случилось,а люди вообще не родились.Такие вот "союзники"!
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18 час.
S
Sobering
Трухан лучше бы образовался. МОЖЕТ И НЕ ЛЯПАЛ БЫ ЕРУНДУ.
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16 час.
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