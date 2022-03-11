РПЛ сегодня обсудит расширение лиги до 18 клубов и мораторий на вылет команд в ФНЛ

РПЛ могут расширить и ввести мораторий на вылет команд в Олимп-ФНЛ. По данным «РБ Спорт», эти вопрос обсудят сегодня на рабочем совещании клубов.

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