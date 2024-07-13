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ЦБ не поддерживает обмен заблокированными активами по принципу «актив на актив»

ЦБ не поддерживает обмен заблокированными активами по принципу «актив на актив»

Сейчас механизм обмена заблокированными активами подразумевает, что иностранные инвесторы смогут за средства на счетах типа С выкупить у российских инвесторов бумаги, заблокированные в зарубежных депозитариях.

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