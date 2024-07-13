ЦБ не поддерживает обмен заблокированными активами по принципу «актив на актив»

Сейчас механизм обмена заблокированными активами подразумевает, что иностранные инвесторы смогут за средства на счетах типа С выкупить у российских инвесторов бумаги, заблокированные в зарубежных депозитариях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии