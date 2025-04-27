Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Джинсовые рюкзаки - дорожные, маленькие и большие. Идеи для вдохновения! Джинсовые переделки!

Джинсовые рюкзаки - дорожные, маленькие и большие. Идеи для вдохновения! Джинсовые переделки!

Продолжаю джинсовую тему и конечно же не могла пропустить - рюкзаки! Какими бывают джинсовые рюкзаки - большими, маленькими, плоскими или объемными, из старой джинсы или из совсем новой ткани, а если еще и кожаные вставки сделать, так вообще красота получится! Рюкзаки из джинсы - они удобные, практичные и подходят под многие вещи гардероба современного человека, но разве, что с классическим костюмом его возьмешь, а так.

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