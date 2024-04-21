Давнее сотрудничество: вскрылась связь боевиков РДК с британской MI6 Евгения Комарова«Русский добровольческий корпус»* или РДК*, по версии SouthFront, не является в действительности формированием из граждан РФ.
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