В МИД РФ заявили о возможности новой «Ялты» после украинского конфликта

Возможность проведения новой «Ялтинской конференции», которая могла бы закрепить изменения в геополитической ситуации после завершения специальной военной операции, допустил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 6 декабря в интервью Комсомольской правде.
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