Госканцелярия обратилась в полицию с просьбой расследовать факт вандализма в отношении мурала «Олимпийская мечта»

Государственная канцелярия обратилась в полицию с просьбой расследовать факт вандализма в отношении мурала «Олимпийская мечта», несанкционированную установку поверх мурала рекламных баннеров с государственной символикой, и принять все законные меры для пресечения допущенных беззаконий.
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