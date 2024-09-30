Госканцелярия обратилась в полицию с просьбой расследовать факт вандализма в отношении мурала «Олимпийская мечта»

Государственная канцелярия обратилась в полицию с просьбой расследовать факт вандализма в отношении мурала «Олимпийская мечта», несанкционированную установку поверх мурала рекламных баннеров с государственной символикой, и принять все законные меры для пресечения допущенных беззаконий.