Медведев о вероятности трансфера Перейры: «Свободным агентом надо быть на момент закрытия трансферного окна. Изучайте матчасть – «Опять двойка!»

Ранее стало известно, что 28-летний полузащитник не подписал контракт, предложенный «Зенитом». До этого сообщалось, что петербургский клуб договорился о трансфере футболиста за 20 млн евро с учетом бонусов, а сам игрок прошел медосмотр.