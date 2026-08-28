В Петербурге 29 августа оживут куклы Пушкина и Достоевского

29 августа в центре Петербурга пройдет уличный спектакль "Великанцы". Куклы Пушкина, Гоголя и Достоевского прогуляются по городу, послушают свои произведения и выяснят, кто же из них самый великий российский писатель.
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