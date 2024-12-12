Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира

Москва - один из лучших мегаполисов мира. Об этом заявил Президент России Владимир Путин, выступая на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey, информирует «Агентство городских новостей «Москва».
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