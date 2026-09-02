В Минфине заявили об отсутствии планов ограничивать внесение наличных

В России не обсуждают введение лимита на внесение наличных через банкоматы. Об этом заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, передает ТАСС.
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