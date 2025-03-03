Исследования показали, что бояться климатической зимы не стоит: Земля справится даже с мощными суперизвержениями Ольга БезродняяСовременные научные исследования позволяют все глубже проникать в историю Земли и природы событий, которые формировали наше прошлое.
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