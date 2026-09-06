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Мировое обозрение

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В ВСУ обвинили нового командира 20-го корпуса в отправке в штурмы без подготовки

В ВСУ обвинили нового командира 20-го корпуса в отправке в штурмы без подготовки

Назначение полковника Богдана Шевчука руководителем 20-го армейского корпуса ВСУ с первых дней обернулось скандалом.

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