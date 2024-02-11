Эстония продолжит строительство линии обороны на границе с Россией

Страна также закупит боеприпасы, оружие и технику. Несмотря на заявления президента Владимира Путина в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, Эстония планирует продолжить создание линии обороны на границе с Россией.
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