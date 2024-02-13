Кто живет в лесу: в Ялтинском заповеднике подсчитывают популяции крымской фауны

Сотрудники Ялтинского заповедника провели подсчёт диких зверей на территории Гурзуфского участка, испробовав метод шумового прогона, в процесс которого животные пугаются громких звуков, а люди считают количество убежавших от шума животных.
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