Doctorpiter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Doctorpiter.ru

623 подписчика

Хрустеть шеей опасно: о последствиях привычки рассказал врач Симкин

Хрустеть шеей опасно: о последствиях привычки рассказал врач Симкин

После сна или долгой работы за компьютером многим из нас хочется чуть-чуть похрустеть шеей. Так ли безобидна эта привычка и к чему могут привести щелчки в позвоночнике? фото: iStockphotoНередко люди имеют привычку резким движением из стороны в сторону хрустнуть шеей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх