Хрустеть шеей опасно: о последствиях привычки рассказал врач Симкин

После сна или долгой работы за компьютером многим из нас хочется чуть-чуть похрустеть шеей. Так ли безобидна эта привычка и к чему могут привести щелчки в позвоночнике? фото: iStockphotoНередко люди имеют привычку резким движением из стороны в сторону хрустнуть шеей.
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