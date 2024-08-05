Хрустеть шеей опасно: о последствиях привычки рассказал врач Симкин

После сна или долгой работы за компьютером многим из нас хочется чуть-чуть похрустеть шеей. Так ли безобидна эта привычка и к чему могут привести щелчки в позвоночнике? фото: iStockphotoНередко люди имеют привычку резким движением из стороны в сторону хрустнуть шеей.