Рыбаки во Владивостоке поймали рекордного тунца весом более 200 кг

Во Владивостоке был пойман гигантский тунец, ставший рекордным для региона Дальнего Востока. Об этом 15 сентября сообщила Федерация рыбного спорта Приморского края, информация доступна на сайте Регнум.
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