В школах появился курс по истории отечественного кино для старшеклассников

С нового учебного года российские школы могут проводить для учеников 10–11-х классов внеурочный курс «История отечественного кино в истории XX века».
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