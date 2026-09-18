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В школах появился курс по истории отечественного кино для старшеклассников

В школах появился курс по истории отечественного кино для старшеклассников

С нового учебного года российские школы могут проводить для учеников 10–11-х классов внеурочный курс «История отечественного кино в истории XX века».

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