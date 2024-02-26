Рейтинги падают: врачи пытаются научить Байдена удерживаться на ногах

Global Look Press/Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos Для США вопросы стратегической стабильности, грубо говоря, сводятся к одному: чтобы им, находящимся на другом конце света, ничего такого на голову не прилетело с неба или из космоса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии