Stellar Blade получила обновление для лучшей работы на PS5 Pro С тех пор как PS5 Pro была ...

Stellar Blade получила обновление для лучшей работы на PS5 ProС тех пор как PS5 Pro была официально представлена Sony, несколько студий подтвердили, что их игры будут улучшены на консоли, как в случае с Lies of P, о которой недавно стали известны подробности, подчеркивающие ее… источник.