Пересмотр санкций против КНДР: президент РК посягнул на «священную корову» США Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён призвал США рассмотреть поэтапное смягч.
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