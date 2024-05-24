Талалаев о Смородской: «Нравится, когда женщины предпринимают попытки разобраться в футболе. Говорит о том, что наш футбол – самый демократичный вид спорта»

По итогам сезона в Первой лиге «Химки» гарантировали себе участие в Мир РПЛ. – Когда весной прошлого года вы приходили в «Химки», но команда не смогла остаться в РПЛ, вас некоторые коллеги, специалисты, эксперты довольно больно «кусали».