Не первый раз он принимал удар на себя, но в этот раз их было слишком много. Катеров-камикадзе, которые роем накинулись на патрульный корабль.
Последний бой, он трудный самый
Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
Надо воевать,а не ковыряться в носу
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6 час.
Boris Tolmachev
Интересно кто и как этот рой к моту доставил
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5 час.
АС
Анна Сепп
Где расследование этих потерь? Есть люди, которые по должности несут ответственность за обеспечение безопасности кораблей Черноморского флота? Кто эти люди? Где они? Чем занимаются? Вопросов много — когда получим ответы?
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2 час.
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