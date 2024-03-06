СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 047 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ALEKSANDR ROGOV
    Не дай бог допустить к власти этих "новых людей" - сразу же продадут всю страну оптом и в розницу, это враги!В Госдуме громкий...
  • Боцман
    Посмотрел дибаты наших (а складывается инопланетян) кандидатов, спустились на землю Россию, а тут оказывается все не ...В Госдуме громкий...
  • Татьяна Полякова
    Миф о нерешительн...

Последний бой, он трудный самый

Последний бой, он трудный самый

Не первый раз он принимал удар на себя, но в этот раз их было слишком много. Катеров-камикадзе, которые роем накинулись на патрульный корабль.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИО
Игорь Овчаренко
Надо воевать,а не ковыряться в носу
Ответить
6 час.
Boris Tolmachev
Интересно кто и как этот рой к моту доставил
Ответить
5 час.
АС
Анна Сепп
Где расследование этих потерь?  Есть люди, которые по должности несут ответственность за обеспечение безопасности кораблей Черноморского флота?  Кто эти люди? Где они? Чем занимаются?  Вопросов много — когда получим ответы?
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх