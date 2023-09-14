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Булыкин о российском футболе: «Неэффективная растрата денег. Хорошо платят, можно сидеть и ничего не делать. Давно говорю, что нужно ехать в Европу»

Булыкин о российском футболе: «Неэффективная растрата денег. Хорошо платят, можно сидеть и ничего не делать. Давно говорю, что нужно ехать в Европу»

Бывший игрок «Байера» и «Аякса» поддержал Валерия Карпина, призвавшего российских футболистов уезжать за рубеж.

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