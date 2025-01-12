Верблюд из Рязанской области снялся в кино

9-летний верблюд Джамал из села Агро-Пустынь Рязанской области сыграл в фильме роль заколдованного в верблюда и влюблённого в Бабу Ягу мудреца9-летний верблюд Джамал из села Агро-Пустынь Рязанской области сыграл роль заколдованного в верблюда и влюблённого в Бабу Ягу мудреца в фильме «Финист.