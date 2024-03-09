Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Владимир Аверков
    давно известно,кто такой соловей...проститутка,берущая дорого....теперь вот и этот хохол туда же....с его рожей можно...Оскорбил Пригожин...
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Солома переобулась ? Или что-то знает?

Солома переобулась ? Или что-то знает?

Президент Грузии поменяла мнение насчет введения виз для россиян Введение виз для россиян или ограничения прямых рейсов сейчас могут быть восприняты как конфронтационный шаг, считает президент Грузии Саломе Зурабишвили.

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