СК сообщил о погибших при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Коми

В результате возгорания на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте Республики Коми есть погибшие и пострадавшие, возбуждено уголовное дело, сообщило 2 июня в Telegram-канале управление Следственного комитета РФ по региону.
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