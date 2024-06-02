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СК сообщил о погибших при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Коми

В результате возгорания на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте Республики Коми есть погибшие и пострадавшие, возбуждено уголовное дело, сообщило 2 июня в Telegram-канале управление Следственного комитета РФ по региону.

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