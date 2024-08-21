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О подготовке к новому учебному году говорили на заседании Бобруйского райисполкома.

О подготовке к новому учебному году говорили на заседании Бобруйского райисполкома.

Подготовка учреждений образования к 2024/2025 учебному году - главная тема заседания Бобруйского райисполкома, которое прошло 19 августа под председательством главы района Александра Суходольского, при участии Андрея Заблоцкого, начальника главного управления по образованию Могилевского областного исполнительного комитета.

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