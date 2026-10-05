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Царьград

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В Петербурге подростки обожгли 10-летнего мальчика перцовкой

В Петербурге подростки обожгли 10-летнего мальчика перцовкой

На скейт-площадке у спорткомплекса на проспекте Юрия Гагарина группа подростков потребовала у десятилетнего мальчика самокат или толстовку, а после отказа распылила ему в лицо перцовый баллончик, из-за чего ребенок получил химические ожоги лица и глаз.

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