В Петербурге подростки обожгли 10-летнего мальчика перцовкой

На скейт-площадке у спорткомплекса на проспекте Юрия Гагарина группа подростков потребовала у десятилетнего мальчика самокат или толстовку, а после отказа распылила ему в лицо перцовый баллончик, из-за чего ребенок получил химические ожоги лица и глаз.