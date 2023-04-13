Оставьте уже Крым в покое, а?

В центре на фото новая семья мужчины (Крым), там уже ребенок довольно большой, а его бывшая баба все никак не оставит его в покое! Жуть! Меня, если честно, искренне пугает совершенно маниакальное желание украинцев вернуть Крым, который они потеряли аж в 2014 году ☝https://matsam.