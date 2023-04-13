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Всё о женщинах

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Оставьте уже Крым в покое, а?

Оставьте уже Крым в покое, а?

В центре на фото новая семья мужчины (Крым), там уже ребенок довольно большой, а его бывшая баба все никак не оставит его в покое! Жуть! Меня, если честно, искренне пугает совершенно маниакальное желание украинцев вернуть Крым, который они потеряли аж в 2014 году ☝https://matsam.

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