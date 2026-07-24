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Орловские силовики задержали «диверсантов» с химоружием в ходе учений «Экран»

Орловские силовики задержали «диверсантов» с химоружием в ходе учений «Экран»

Вчера, 23 июля, в Орловской области прошли учения Оперативного штаба под кодовым названием «Экран». По легенде, диверсионно-разведывательная группа применила химическое оружие в общественном месте, после чего попыталась скрыться за пределы региона.

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