В Роскачестве объяснили, когда от доставленного блюда лучше отказаться

Директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко рассказала, что неприятный запах, нарушение температуры и повреждённая упаковка могут указывать на небезопасность доставленной еды.
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