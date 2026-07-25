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В Роскачестве объяснили, когда от доставленного блюда лучше отказаться

В Роскачестве объяснили, когда от доставленного блюда лучше отказаться

Директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко рассказала, что неприятный запах, нарушение температуры и повреждённая упаковка могут указывать на небезопасность доставленной еды.

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