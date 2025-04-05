Невестка Валерии поделилась новыми проблемами на последнем месяце беременности

Лиана Шульгина, 27-летняя невестка певицы Валерии, готовится стать мамой во второй раз. Она ожидает рождения сына, и, хотя на протяжении всей беременности вела активный образ жизни, сейчас, ближе к родам, ей стало сложнее.
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