Приблизительная хронология ракетного удара по Киеву минувшей ночью. Из итогов — метро встало, перебои со светом в большей части Киева, однако с энергетикой столичного узла Украины дело обстоит так, что без островизации АЭС (в частности, Ровненской) обойтись, видимо, не удастся.