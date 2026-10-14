Приблизительная хронология ракетного удара по Киеву минувшей ночью. Из итогов — метро встало, перебои со светом в большей части Киева, однако с энергетикой столичного узла Украины дело обстоит так, что без островизации АЭС (в частности, Ровненской) обойтись, видимо, не удастся.
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